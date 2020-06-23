اليوم السابع
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وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:32 ص
وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية جولة وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس ،وكيل الازهر الشريف، لجان معهد الصف بمحافظة الجيزة ،اليوم الثلاثاء ،حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الديناميكا "نظام حديث" الميكانيكا "نظام قديم".
 
 
وخلال الجولة شاهد وكيل الأزهر أحد المراقبين يرتدى جلبابا، فطالبه بضرورة عدم ارتداء الجلباب داخل اللجان، وتخييره بين ارتداء الزى الأزهرى كاملا، أو ارتداء القميص والبنطلون.
 
وعنف وكيل الأزهر رئيس اللجنة لسوء التنظيم وعدم تواجد العمال في أماكنهم، بالإضافة لسوء وضع دورات المياه، وعدم جاهزية غرفة العزل، موجها حديثه للمسؤولين: "الطلاب أمانة فى أعناقنا، والأزهر لم ولن يبخل على راحة طلابه حتى تمر الامتحانات بسلام". 
 

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالي عام 128495 طالب تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.  

 

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.

 
 

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية

الميكانيكا

اليوم السابع بلس

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