وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

تفقد الشيخ صالح عباس ،وكيل الازهر الشريف، لجان معهد الصف بمحافظة الجيزة ،اليوم الثلاثاء ،حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الديناميكا "نظام حديث" الميكانيكا "نظام قديم".

وخلال الجولة شاهد وكيل الأزهر أحد المراقبين يرتدى جلبابا، فطالبه بضرورة عدم ارتداء الجلباب داخل اللجان، وتخييره بين ارتداء الزى الأزهرى كاملا، أو ارتداء القميص والبنطلون.

وعنف وكيل الأزهر رئيس اللجنة لسوء التنظيم وعدم تواجد العمال في أماكنهم، بالإضافة لسوء وضع دورات المياه، وعدم جاهزية غرفة العزل، موجها حديثه للمسؤولين: "الطلاب أمانة فى أعناقنا، والأزهر لم ولن يبخل على راحة طلابه حتى تمر الامتحانات بسلام".