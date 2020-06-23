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وكيل أوقاف كفر الشيخ يناشد أهل الخير بشراء صكوك الأضاحى لإدخال السرور على الفقراء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:01 م
وكيل أوقاف كفر الشيخ يناشد أهل الخير بشراء صكوك الأضاحى لإدخال السرور على الفقراء الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ناشد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أهل الخير، المسارعة بشراء صكوك الأضاحى، لاسيما فى ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا، لتكون من الأغنياء إلى الفقراء، ومن خلال مساهمتهم يشاركون فى إدخال السرور على قلوب الفقراء، وقد بدأت المديرية عبر مندوبيها فى كل الإدارات ومن خلال إيصالات معتمده بيع الصكوك.

وأضاف الفقى : "تمكنا العام الماضى من بيع صكوك الأضاحى التابع لوزارة الأوقاف، وحققت المديرية مبيعات بمبلغ 1.224 مليون جنيه، وكان من ثمار ذلك تخصيص الوزارة لمحافظه كفر الشيخ، 20 طن لحوم بعد أن تم ذبحها فى مواقيتها الشرعية بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والتموين، ووردت الكميات على  5دفعات".

 

وأكد ان التوزيع تم بمعرفة وإشراف أئمة المساجد الذين، الذين كان لهم دور رائد فى المبيعات ، قائلا "وصلنا بفضل الله تعالى إلى الأماكن الأكثر احتياجا، وإلى أهلنا المساكين فى دهاليز القرى والنجوع والكفور وبمشاركة الثقات أبناء المناطق الفقيرة،ونجحت التجربة الفريدة بإخلاص القائمين عليها بيعا للصكوك".


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