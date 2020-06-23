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وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات القمر الصناعى المصرى طيبة.1
كتب محمود راغب

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حوالى 6 شهور تقريبا مرت على إطلاق القمر الصناعى المصرى طيبة 1، والذى تم إطلاقه الثلاثاء 26 نوفمبر الماضى، وذلك بعد عقد قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين اجتماع يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق"، ومن خلاله قرر جميع الفنيين جاهزيتهم للانطلاق فى ذلك الوقت.

وكشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعى طيبة.1 موجود حاليا في المدار المخصص له وهو المدار الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلو من سطح الأرض ويتم التحكم فيه حاليا من مصر .

وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لا توجد أية مشاكل فى القمر حتى الآن وكل أجهزتة سليمه والهوائيات الخاصة بالقمر توجهت حاليا نحو الأرض دون أية مشاكل، مؤكدا أنه سيؤمن للمواطنين اتصالات وخدمات انترنت مستمرة 24 ساعة فى اليوم دون انقطاع فى جميع أنحاء مصر.

وعن دخول القمر الخدمة، كشف القوصى، أن القمر يعمل حاليا بكفاءة في الاتصالات التليفونية لبعض القطاعات بالدولة ولم تبدأ بعد خدمة الانترنت، مؤكدا أن القمر يؤدى خدة الاتصالات التليفونية بكفاءة ومرتقب تشغيل خدمة الانترنت فيما بعد .

وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن متابعة القمر تتم من محطة تحكم أرضية فى مصر ترسل تعليمات للقمر وتستقبل منه رد .

والقمر المصرىطيبة -1 " يعتبر بداية لدخول مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة والتى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.


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