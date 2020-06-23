وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم، أن الطرفين سيواصلان مفاوضاتهما بعد غد الخميس.

وكان وفد الحكومة لمفاوضات السلام تلقى امس دعوة رسمية من وساطة دولة جنوب السودان لعقد جلسة حوارْ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

يذكر أن الطرفين كانا وقعا إعلان مبادئ وخارطة طريق تحكم عملية التفاوض، في جوبا، التى ترعى محادثات السلام السودانية، فى أكتوبر الماضي تمهيدا لمناقشة فى القضايا الجوهرية.