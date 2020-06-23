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وفاة ممرضة بقسم العزل فى مستشفى جامعة الزقازيق بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:12 م
وفاة ممرضة بقسم العزل فى مستشفى جامعة الزقازيق بفيروس كورونا فيروس كورونا - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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توفيت سعاد بيومى، ممرضة فى مستشفى جامعة الزقازيق بقسم المسالك البولية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. وكانت الممرضة نقلت إلى مبنى العزل لحالات كورونا وعملت بقسم العناية المركزة فى العزل، ونقلت إليها العدوى خلال مباشرة عملها، وتوفيت على أثر مضاعفات الفيروس .

كما أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 83 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 26 من مستشفى السعديين المركزي، و15 من مستشفى أبو حماد المركزى، و12 من مستشفى حميات الزقازيق، و7 من مستشفى الحسينية المركزى، و7 من مستشفى عزل فاقوس، و5 من مستشفى الصالحية المركزي، و5 من مستشفى ديرب المركزي، و4 من مستشفى الإبراهيمية المركزي، و2 من مستشفى أبو كبير المركزي، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 1425 حالة بالمحافظة .

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.


الشرقية

اخبار الكورونا

مستشفيات العزل بالشرقية

كورونا

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