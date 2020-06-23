اليوم السابع
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وزير العدل البحرينى: قرار المملكة حول حج هذا العام جاء ملبياً لضرورة شرعية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:38 ص
وزير العدل البحرينى: قرار المملكة حول حج هذا العام جاء ملبياً لضرورة شرعية الكعبة المشرفة
إيمان حنا

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مازالت ردود الفعل حول قرار الممكلة اقتصار الحج لهذا العام على حجاج الداخل مستمرة ، فقد أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تأييد مملكة البحرين التام للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية إقامة فريضة الحج هذا العام، بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية النوعية التي تقوم بها قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لافتا النظر إلى أن هذا القرار المبارك جاء حافظا لشعيرة الحج، وملبيا لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، ومتمشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي. وفقا لما نقلته صحيفة الرياض.

وأضاف أن مملكة البحرين إذ تؤكد وقوفها ودعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن الجميع بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام على وجه الخصوص، فإنها تقدر عاليا هذا القرار الذي يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال"، مشيرا إلى أن الحفاظ على تلك الضرورات من أسباب استقامة المصالح، ويتم ذلك بإقامة أركانها ودفع أي ضرر يمسها أو أي خلل يطالها، ليعيش المسلم آمنا مطمئنا، وتعيش المجتمعات المسلمة أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

ورفع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني شكره وتقديره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ لضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، مثمنا جهود حكومة المملكة العربية السعودية المتواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والعناية بهم على الأصعدة كافة، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.


الحج

الكعبة المشرفة

وزير العدل البحرينى

حج 2020

السعودية

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