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وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:44 ص
وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا وزير الصحة السعودى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أن قصر الحج لهذا العام على المقيمين بالداخل يأتى فى إطار الواجب الشرعى والانسانى فى ظل تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الفيروس لا زال يسجل أرقاما مرتفعة حيث وصلت أعداد المصابين به حتى الآن لأكثر من 8 ملايين شخص فى 188 دولة حول العالم ، وأن كل الجهود الخاصة بالتوصل إلى لقاح مازالت بدون نتيجة حتى الآن تحتاج إلى عدة شهور. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن السعودية وضعت خطة صحية للحجاج المقيمين داخل السعودية، لافتا إلى أن كل المشاركين فى الحج هذا العام سوف يخضعون للعزل المنزلى عقب انتهاء المناسك، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية بشكل كامل خلال أيام الحج. 


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