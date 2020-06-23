وزير الدفاع اليونانى يحذر تركيا:لن نتسامح مع أى انتهاك لحقوقنا السيادية

كتبت: هناء أبو العز

رد وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس، على ما وصفه بالتصريحات الاستفزازية التى أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو اليوم، أن اليونان لن تتسامح مع أى انتهاك لحقوقها السيادية، وسوف ترد.

وقال نيكوس فى تصريحات نقلتها صحيفة SKAI اليونانية، لا يمكنك الدعوة إلى حوار لابتزاز بلد ، ولا نريد مثل هذا الحوار، وإذا سيكون هناك حوار لابد أن يكون بشروط.

ولدى سؤاله عن الخط "الأحمر" لليونان، أرسل بانايجوتوبولوس رسالة واضحة إلى نظام أردوغان قائلا: "اليونان لن تقبل أى تحدٍ لحقوقها السيادية، وقواتنا المسلحة متشددة ولديها قدرات ردع كبيرة".

وكان وزير الخارجية التركى فى مقابلة مع صحيفة سودويتشه تسايتونج الألمانية قد قال فى خطاب عدوانى أن اليونان الآن تقوم بإبرام اتفاقيات مع دول البحر المتوسط المجاورة.، وبدلاً من العمل مع فرنسا والاتحاد الأوروبى ضدنا ، عليه أن يتحدث إلينا ، مشيرًا إلى أن الحفر سيبدأ فى شرق البحر الأبيض المتوسط فى سبتمبر ، ولن يجرؤ أحد على إيقاف حفاراتنا .