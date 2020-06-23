اليوم السابع
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وزير الخارجية البريطانى يدين هجمات الحوثيين على السعودية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:23 م
وزير الخارجية البريطانى يدين هجمات الحوثيين على السعودية وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
رويترز

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أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية اليوم الثلاثاء.

وقال راب في بيان "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".

وأضاف "مع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

 

 

 


بريطانيا

دومنيك راب

الحوثيون

السعودية

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