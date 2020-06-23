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وزير الحج السعودى: نسعى لتنظيم "حج آمن" من خلال خطط تنفيذية استثنائية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:49 ص
وزير الحج السعودى: نسعى لتنظيم "حج آمن" من خلال خطط تنفيذية استثنائية مؤتمر وزيرى الصحة والحج بالسعودية
كتب محمد عبد العظيم

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أكد وزير الحج السعودى، محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيرا إلى أن الله منح السعودية العناية وإعمار الحرمين وتهيئة المشاعر المقدسة، لتكمين المسلمين من أداء المناسك وهذه الشريعة. 

وأضاف وزير الحج السعودى، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم تحديد الاجراءات الاحترازية والوقائية والبرتوكولات لتنظيم حج آمن هذا العام، من خلال وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا، هذه الخطط تستوفى جميع المتطلبات وتم المناقشة ويمكن أداء فريضة بأمن من خلال خطط تنفيذية استثنائية وتلتزم بجميع المتطلبات والاجراءات التى حددتها وزارة الصحة. 

وشدد على أن السعودية حريصة على تمكين المسلمين من أداء مناسك الحج، رغم تفشى جائحة فيروس كورونا، 


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