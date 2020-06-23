وزير الحج السعودى: لا قبول للحجاج من خارج المملكة

كتبت: إيمان حنا

أكد وزير الحج السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن ، أنه لن تكون هناك أى استثناءات فى قبول حجاج من خارج المملكة العربية السعودية، حرصا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وقال بنتن خلال مؤتمر صحفي منذ قليل لإعلان تفاصيل موسم الحج الاستثنائي الذى تستعد له المملكة في ظل انتشار وباء كورونا: إننا ندرك مخاطر الفيروس وكما حددت وزارة الصحة فإن هناك مخاطر عالية لانتقال الحجاج من الخارج عبر الرحلات الدولية، ولذا ألغينا قبول الحجيج من الخارج وضعنا خطة صحية دقيقة لمتابعة صحة حجيج هذا العام.

من جانبه، قال وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة إن هناك خطة صحية دقيقة لمتابعة الحجاج وأوضاعهم الصحية خلال فترة أداء مناسك الحج المبارك، ومن بينها توفير سيارات إسعاف مجهزة فى حال أى طارئ وأعددنا فرق طبية ستكون متواجدة طوال فترة الشعائر .

وتابع الوزير: اتخذنا إجراءات مشددة لحماية الحجاج هذا العام، من بينها اخضاع الحجاج لفحص طبي قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة، بخلاف إلزامهم بعزل منزلى فور انتهاء المناسك.

وأضاف الربيعة في مؤتمر صحفي عالمي، تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرانس لإعلان تفاصيل موسم الحج الاستثنائي بسبب وباء كورونا إن الحجاج سيخضعون لعزل منزلي فور انتهائهم من المناسك.

وحظى قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل بتأييد عربى ودولى ، حيث أجمعت الهيئات والمؤسسات الدينية على تماشى القار على الضرورة الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

وكانت وزارة الحج وزارة الحج عن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.