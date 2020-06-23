وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

كتب محمد عبد العظيم

أكد وزير الحج والعمرة السعودى محمد صالح بن طاهر، ان الهيئة العليا للحج عملت مع وزارة الصحة السعودية لتحديد وتعيين الشروط الخاصة بأداء فريضة الحج، والتأكد من عدم تفشى فيروس كورونا.

وأضاف بن طاهر ، خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير الصحة السعودى، أن حج هذا العام سوف يكون بدون حشود، وسوف تطبق الاجراءات الصحية الاستنائية، مشددا على أنه سوف يكون هناك تباعد اجتماعى، وغيرها من الاجراءات من أجل منع تفشى فيروس كورونا، وسوف تكون الأعداد قليلة ومحددة.

وكانت وزراة الحج السعودية، قد اعلنت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.