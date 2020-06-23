وزير الحج السعودى: تنسيق مفتوح بين الخارجية والسفارات لتحديد آلية حج المقيمين

كتبت: إيمان حنا

أكد وزير الحج السعودى الدكتور محمد بن صالح بنتن، أنه جار التنسيق بين وزارة الخارجية السعودية والبعثات الدبلوماسية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية لإيجاد آلية لتحديد أعداد من سيؤدون الفريضة من المقيمين بالمملكة، وسيتم الإعلان لاحقا عن آلية التقدم لراغبى أداء الفريضة.

وقال بنتن خلال مؤتمر صحفي تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديوكونفرنس منذ قليل: لن تكون هناك اى استثناءات فى قبول حجاج من خارج المملكة العربية السعودية، حرصا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن لأننا ندرك مخاطر فيروس كورونا وكما حددت وزارة الصحة وهناك مخاطر لانتقال الحجاج من الخارج عبر الرحلات الدولية ، ولذا ألغينا قبول الحجيج من الخارج وضعنا خطة صحية دقيقة لمتابعة صحة حجيج هذا العام ،

بدوره، أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أنه لن يتم قبول الحجاج فوق سن 65 عاماً، أو ممن يعانون أمراضاً مزمنة، مشيراً في مؤتمر صحفي تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرنس، إلى أن المملكة وضعت إجراءات مشددة لتلافي إصابة الحجيج.

وأضاف الربيعة إن هناك خطة صحية دقيقة لمتابعة الحجاج وأوضاعهم الصحية خلال فترة أداء مناسك الحج المبارك، ومن بينها توفير سيارات إسعاف مجهزة فى حال أى طارئ وأعددنا فرق طبية ستكون متواجدة طوال فترة الشعائر .

وتابع الوزير: اتخذنا إجراءات مشددة لحماية الحجاج هذا العام، من بينها اخضاع الحجاج لفحص طبي قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة، بخلاف إلزامهم بعزل منزلى فور انتهاء المناسك.