وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق المطرية الجديد قبل نقل الباعة.. صور

كتب على عبد الرحمن

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية وبعض المشروعات فى منطقة المطرية وذلك بحضور المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وقيادات الوزارة والمحافظة.

وفى بداية الجولة قام شعراوى وعبدالعال بتفقد سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة والذى يجرى الإنتهاء من تجهيزه حالياً لنقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة حيث يتضمن السوق حوالى 769 باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم فى المرحلة الاولى للسوق الجديد وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات .

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من نائب المحافظ ، حيث يجرى العمل حالياً على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من بعض الأعمال المرتبطة بالتشطيبات الجارية للسوق لنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة تم تشكيلها خلال شهر مايو الماضى وضمت مسئولى المحافظة ومديرية أمن القاهرة وبعض الجهات الآخرى حيث بلغ عدد الباعة بسوق الخميس حوالى 572 بائع ، و سيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع ، خاصة أن الحكومة تسعى لإنشاء سوق نموذجى وحضارى جديد.

كما تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات بجوار مستشفى المطرية لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع المحيطة بها مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قام بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتخصيص الباكيات بالمقر الجديد لسوق المطرية والذى يقام فى أحد المبانى التابعة لهيئة الأوقاف ، وقامت المحافظة بإسناد أعمال التشطيبات بالسوق الجديد لإدارة الاشغال العسكرية حيث تم الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.

وقال شعراوى، إنه تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف على بعض الاشتراطات الخاصة بعملية عقود الايجار للباعة الذين سيتم نقلهم ، ومن بينها أن يقوم الباعة بدفع قيمة الصيانة المطلوبة ويتم توريدها من المستأجرين لصالح المحافظة للقيام بأعمال الصيانة ، و أضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضاً على تخفيض قيمة التأمين للمستأجرين من 3 أشهر إلى شهر واحد ، مضيفاً أن العقود تتضمن أن يتم رفع عدادات المياه والكهرباء وفسخ التعاقد حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الايجارية عن 3شهر بعد إنذاره خلال شهر من تأخيره فى دفع القيمة الايجارية وأن يتم إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات ويجدد مع المنتظمين فى السداد .

وأوضح الوزير أنه اتفق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أن يتم تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع لكل مستأجر على نفقته ويتم تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لكل ممر، لافتاً الى ان المكان الجديد من المقرر ان يتم نقل كل الباعة الجائلين فى المنطقة اليه خلال المرحلة المقبلة بعد نقل الباعة الموجودين فى سوق المطرية القديم .

وأشار اللواء خالد عبد العال أنه سيتم تخصيص أماكن للخدمات بالسوق الجديد لخدمة الباعة الذين سيتم نقلهم ، مع توفير مكتب لمتابعة العمل بالسوق ومنع أى مخالفات تحت إشراف المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وخلال الزيارة استمع شعراوى ومحافظ القاهرة لشكوى سيدة متضررة من إزالة الكشك الخاص بها فى أعمال التطوير التى تتم بمنطقة المطرية ، مؤكدة أن الكشك كان مصدر دخلها الوحيد لأسرتها، ووجه شعراوى بفحص الشكوى ودراستها بالتنسيق مع محافظة القاهرة والحى لبحث إمكانية تسليمها كشك فى موقع أخر أو نقلها إلى موقع السوق الجديد الجارى نقل الباعة له .

وعقب ذلك تجول وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالمنطقة المحيطة بالسوق الجديد حيث تلاحظ وجود أعداد كبيرة من سيارات النقل والإشغالات ، ووجه اللواء محمود شعراوى على الفور بمراجعة عقود تأجير بعض ساحات انتظار السيارات التابعة لحى المطرية المجاورة للسوق ورفع كافة الإشغالات الموجودة فى تلك المنطقة ورفع السيارات المتهالكة من الطريق الخارجى للسوق والمؤدى إلى منطقة مجمع شركات البترول خاصة فى إطار أعمال التطوير الجارية وتنفيذ بعض المشروعات القومية ومن ضمنها مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد .

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتى القاهرة والقليوبية للانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للانتهاء منها فى التوقيات المحددة وكذا سرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة فى الشوارع المؤدية لتلك المنطقة بالتنسيق مع مديريات الأمن .

ومن جانبه وجه اللواء خالد عبدالعال رئيس حى المطرية بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات الموجودة فى المنطقة والبدء فى حملات مكبرة لشرطة المرافق و المرور لرفع كافة الإشغالات خاصة السيارات المتهالكة والقديمة فى تلك المنطقة وتحقيق السيولة المرورية .

وأوضح عبدالعال أن أعمال التطوير الجارية فى المطرية من طرق ومحاور مرورية ستنقل المنطقة بالكامل نقلة كبيرة خاصة مع الإنتهاء من ربط الطرق الموجودة بالمطرية مع طريق شبرا بنها الحر .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية فى شارع مسطرد القديم المؤدى الى مجمع شركات البترول، حيث يجرى بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا بنها الحر ، ووجه وزير التنمية المحلية برفع جميع التراكمات ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمجمع خاصة من أعمال النظافة والتجميل والإنارة والتشجير .

وطالب وزير التنمية المحلية، رئيس الحى بضرورة الاستمرار فى تحسين مستوى كل الخدمات التى تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول.