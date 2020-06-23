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وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:00 ص
وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بهدف متابعة الموقف النهائى والاستعدادات الجامعية الخاصة بامتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات.

ومن المقرر أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات بيان بتفاصيل الاجتماع عقب الانتهاء منه، وإعلان كافة القرارات التي سيتخذها المجلس بشأن امتحانات الفرق النهائية في ضوء الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.
 
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه المرتقب استراتيجية التعليم الهجين المقرر تطبيقها بالعام الجامعى المقبل والتى تمزح بين نظام التعليم التقليدى ونظام التعليم الإلكترونى، كما يناقش المجلس إلى الوقوف على الموقف النهائى لامتحانات فرق النقل خاصة وأن أغلب الجامعات أتمت امتحانات طلاب فرق النقل من خلال استلام البحوث من الطلاب إلكترونياً والتى تعتبر بديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتى وضعت البحوث إحدى بدائل الامتحانات التحريرية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال مؤتمر صحفى للجنة العليا لإدارة الأزمة، عن موعد البدء في امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020، التى تضمنت أن يكون الأربعاء 1 يوليو البدء فى أعمال امتحان الطلاب الخاصة بالفرق النهائية بالجامعات، وترك كل جامعة بوضع جداول الامتحانات الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحانات و اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن تتولى الجامعات والمعاهد إعلان الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الفرق النهائية.


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