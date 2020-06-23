وزير التعليم العالى: نتوقع الوصول إلى 70 ألف إصابة بكورونا نهاية الشهر الجارى

كتب - أحمد صلاح العزب

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أن كل جامعة ستحدد جداول الامتحانات ومواعيد يلتزم بها الطلاب، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعة قام بدراسة كل الاستعدادات لإجراء الامتحانات أول يوليو، والإجراءات الاحترازية على أعلى متسوى وقرارات المجلس الأعلى للجامعات قرارات مؤسسية.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إننا قمنا بعمل رسم توضيحي لطلاب الجامعات حول الإمتحانات، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي أتاحت قبول أى أعذار من الطالب لعدم دخوله الامتحان وتم تعقيم وتطهير كل الأماكن التى ستتم بها الامتحانات.

وأضاف وزير التعليم العالي: "نتوقع أن نصل إلى 70 ألف إصابة بكورونا حتى نهاية الشهر الجاري، وتوقع معدل أرقام كورونا يتطلب دراسة لمدة أسبوعين"، لافتًا إلى أن الإجراءات الإحترازية تستطيع كسر الرقم التصاعدي لأعداد إصابات كورونا.

وأوضح عبد الغفار، أن تجربة "درايف ثرو" تشجع المواطن للإقبال على إجراء الكشف والتحاليل، وهناك نية للتوسع فى تجربة "درايف ثرو" للكشف عن كورونا بالجامعات الأخرى.

وأكد وزير التعليم العالي أننا لا نحتاج حاليًا لتكرار تجربة المستشفى الميداني بالجامعات.