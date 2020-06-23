وزير التعليم العالى لـ"خالد أبو بكر": العام الدراسى الجديد لن يبدأ قبل أكتوبر المقبل

كتب محسن البديوى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العام الدراسي القادم من المتوقع أنه لن يكون قبل بداية أكتوبر المقبل. وأضاف وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن أرقام إصابات كوورنا آخر فترة يتم البناء عليها وتوقع الإصابات المستقبلية بناء على علوم البيانات التي تعتمد على الماضي والحاضر والتوقعات.



وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن علوم البينات المتغيرة الديناميكية لا تتوقف على تحليل يوم معين.



وكان عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة اطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التى سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على اخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبارا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.



كما أكد وزير التعليم العالى على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.



وقال المجلس الأعلى للجامعات، أنه حتى لا يضار أى من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.