اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى لـ"خالد أبو بكر": العام الدراسى الجديد لن يبدأ قبل أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:35 م
وزير التعليم العالى لـ"خالد أبو بكر": العام الدراسى الجديد لن يبدأ قبل أكتوبر المقبل برنامج "كل يوم"
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العام الدراسي القادم من المتوقع أنه لن يكون قبل بداية أكتوبر المقبل. وأضاف وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن أرقام إصابات كوورنا آخر فترة يتم البناء عليها وتوقع الإصابات المستقبلية بناء على علوم البيانات التي تعتمد على الماضي والحاضر والتوقعات.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن علوم البينات المتغيرة الديناميكية لا تتوقف على تحليل يوم معين.

وكان عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة اطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التى سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على اخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبارا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد وزير التعليم العالى على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.

وقال المجلس الأعلى للجامعات، أنه حتى لا يضار أى من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.


خالد أبو بكر

خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي

التعليم

الجامعات

الامتحانات

قرارات الفتح

الحظر

كورونا

كل يوم

التلفزيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة