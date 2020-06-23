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وزير الإسكان يوجه بسرعة بإنجاز ممشى أهل مصر خلال اجتماع بالفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:49 ص
وزير الإسكان يوجه بسرعة بإنجاز ممشى أهل مصر خلال اجتماع بالفيديو كونفرانس الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، ومشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءاً من كوبرى ١٥ مايو، وانتهاءً بكوبرى إمبابة، موجهاً بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وموقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

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جانب من الاجتماع

 

 


وزاره الإسكان

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مثلث ماسبيرو

ممشى اهل مصر

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