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وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:46 م
وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد وزير الأوقاف
كتب أيمن رمضان

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علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عدم إدارج صلاة الجنازة فى الفتح الجزئى للمساجد قائلاً: "عاوزين ربنا يكرمنا ونسمح بكل الصلوات ساعدونا بالانضباط من أجل استكمال بقية فتح المساجد".

وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصلين فى حال التزامهم بالقواعد الصحية وعلامات التباعد، ستساعد الوزارة فى الاستمرار أكثر والسماح بصلاة الجنازة، وتابع: "لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات الفتح.. وفى حال عدم التزام المصلين بالقواعد المتبعة من حق الإمام غلق المسجد".

وتابع وزير الأوقاف: "أن ما يحدث الآن فى صالح المواطنين وما نطلبه هو الالتزام.. ويوم أن نسمح بصلاة الجنازة لن تكون فى أوقات الفرائض الخمسة.. هذا عندما نفكر فى عودتها وسوف نحدد لها أوقات معينة بعيدة عن أوقات الفرائض الخمسة.. اللى هيرجع كل حاجة حكمنا على الانضباط".

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد الاجتماع عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل بطاقة 25%.. مع منع الشيشة

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة

غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية

إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%

إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية

 


وزير الأوقاف

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فتح المساجد

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