اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:18 م
وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة، بوحدة الرعاية الصحية بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأصحاب الأمراض المزمنة، وحماية المواطنين من أعراضها حفاظاً على حياتهم، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة، تنفذ فى 8 محافظات هي: الفيوم والقاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية والبحيرة والاسكندرية، مؤكدة على ضرورة توجه أصحاب الأمراض المزمنة لأقرب وحدة رعاية صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالته الصحية، وصرف العلاج اللازم الذى يكفى لمدة ثلاثة أشهر، كما التقت بعدد من المواطنين المترددين على القافلة لإجراء الكشف الطبي اللازم واستمعت إليهم مؤكدة على توفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكد محافظ الفيوم أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشتى أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم صرف الأدوية بكميات تكفي لثلاثة أشهر، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو الخاضعين للتأمين الصحي.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة تعمل من خلال 11 موقعاً بشتى الإدارات الصحية بالمحافظة منعاً لتكدس المرضى في مكان واحد، مشيراً إلى أن تلك الأماكن تشمل عدد من المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية في كلٍ من وحدات الحادقة وكفور النيل وزاوية الكرادسة تابعة لمستشفى الفيوم العام، ووحدتي فرقص والروضة  الصحيتين تابعتان لمستشفى طامية المركزى، ومركز طبى إطسا ووحدة دفنو تابعان لمستشفى إطسا المركزي، ووحدتى سنرو القبلية والعجميين تابعتان لمستشفى أبشواى المركزى، ووحدتى بنى عتمان وبيهمو يتبعان مستشفى سنورس المركزى، فضلاً عن تنفيذ عدد 3 قوافل طبية بقرية جرفس التابعة لإدارة سنورس الصحية، وبقرية قلمشاه التابعة لإدارة إطسا الصحية، وبقرية شكشوك التابعة لإدارة أبشواى الصحية.

وأضاف محافظ الفيوم، بأنه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لمبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة، بجانب توفير التدريب اللازم للفنيين ومسئولي الإحصاء ومدخلى البيانات ببرنامج المبادرة، موضحاً أنه تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة توجه أصحاب الأمراض المزمنة لأقرب وحدة صحية أو مركز طبي لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الفيوم بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى طريقها للانخفاض، وبداية من شهر يونيه الجاري يتم فحص وعلاج كافة الحالات المصابة بمستشفيات المحافظة، ولم تنقل أية حالة إلى محافظة أخرى، مؤكداً على تلقى جميع الشكاوى بشأن الإصابة بفيروس كورونا والعمل على حلها فوراً.
زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (1)
زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (1)

زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (2)
زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (2)

زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (3)
زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (3)

زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (4)
زيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال المبادرة (4)


 
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

100 مليون صحة

مكافحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة