وزيرة الصحة تتابع تجهيز مستشفى التأمين الصحى بالفيوم لاستقبال مصابى كورونا

الفيوم رباب الجالي

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى التأمين الصحى المخصصة للعزل، لمتابعة الإجراءات الخاصة بعلاج مصابى كورونا.

شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام التى تم تجهيزها بمستشفى التأمين الصحى لاستقبال مصابى فيروس كورونا، ومتابعة أعمال زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمستشفى من الأسرّة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، كما تم التأكد من مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية للمرضى ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات المرضية بالمستشفى، فضلاً عن تفقد غرفة جهاز الإشعة المقطعية، وجهاز الأشعة العادية.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة،

لتكون مستشفى تشخيص وعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الزيارة تأتى لطمأنة المرضى والمواطنين بأن جائحة كورونا فى طريقها للانحسار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لذلك.

وفى السياق ذاته أشار محافظ الفيوم، إلى أن الجولة تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية لمتابعة كافة مستشفيات العزل والفحص، وتقديم الشكر للأطقم الطبية العاملة فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الوضع مطمئن وأن المحافظة تعمل على قدم وساق فى استقبال واستيعاب كافة الحالات المصابة، مشيراً إلى أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا يتجه للانخفاض فى المرحلة الأخيرة.

وأضاف محافظ الفيوم بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزير ة الصحة، لمناقشة الوضع الراهن وتوفير كافة السبل لمواجهة جائحة كورونا، والتنسيق من أجل عمل الأطقم الطبية من خلال نوبتجيات محددة والعمل بأقصى طاقة ممكنة، ووضع آليات جديدة للعمل بمستشفى الفيوم العام، مع توفير مواقع لعزل مصابى كورونا، للحالات البسيطة لعدم ملائمة منازلهم للعزل، لافتاً الى التنسيق مع المحافظة لتشغيل مستشفى يوسف الصديق المركزى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسؤولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطنى، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة مستشفيات العزل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين.