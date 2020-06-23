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وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:16 م
وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الفيوم للتأمين الصحى وتطمئن على سير العمل بأقسام 

هالة زايد: الطاقة الاستيعابية للمستشفى 402 سرير.. وتخصيص 235 سريرًا لمصابي  كورونا

وزيرة الصحة تؤكد قدرة القطاع الصحي على استيعاب كافة المرضى 

محافظ الفيوم يؤكد التنسيق الكامل مع وزيرة الصحة لمتابعة رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، بعد تخصيص أماكن لعزل مصابي فيروس كورونا بها، حيث تفقدت قسم الطوارئ بعد تحويله إلى قسم عزل بسعة 10 أسرة، و4 أسرة رعاية مركزة، كما تفقدت قسم الأشعة المقطعية وأحد الأقسام الداخلية التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا.

وأشار ت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 402 سرير، وتم تخصيص 235 سريرًا لاستقبال حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد من خلال مسارات منفصلة وآمنة بالمستشفى.

وأضافت أن الوزيرة أكدت التوسع في عدد مراكز نقل الدم التي تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا من 5 مراكز إلى 20 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجهت الوزيرة الشكر للمتبرعين ببلازما الدم، حيث أثبتت التجربة نتائج مبشرة في تعافي عدد من الحالات الحرجة وتقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي، مضيفة أن اللجنة العلمية المشرفة على وضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، تقوم بتحديث تلك البروتوكولات وفقًا لآخر المستجدات.

وتابعت أن الوزيرة أكدت قدرة القطاع الصحي في مصر على استيعاب كافة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، مؤكدة مجددًا وجود مسارات آمنة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، لتقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، ومنفصلة عن مسارات استقبال المصابين بفيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة وأمان كافة المرضى.

وذكرت أن الوزيرة وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية العاملة خلال جولتها بالمستشفى، كما أثنت على الدور الكبير والمجهود الذي يبذلونه لخدمة وطنهم خلال تلك الأزمة.

وتابعت أن الوزيرة دعت المواطنين باستمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الماسكات، والالتزام باجراءات التباعد، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه أشار محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري إلى انه تم الاتفاق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على التنسيق الكامل لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة الفيوم موضحًا أنه تم تحويل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، وتم مراجعة عد الأسرة ومعدلات التشغيل، بالإضافة إلى فتح أماكن مخصصة لعزل الحالات البسيطة خارج المستشفيات، تحت إشراف طبي، وذلك للمواطنين أصحاب المنازل غير المؤهلة للعزل المنزلي.

 


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