وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات خلال الأسابيع المقبلة

كتب مدحت وهبة

استقبلت الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعى، وفداً من أصحاب المعاشات ضم النائب البرلمانى السابق البدرى فرغلى وعددا من أصحاب المعاشات. وخلال اللقاء قدم وفد أصحاب المعاشات الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على ما قدمته من جهود فى خدمة أصحاب المعاشات و العمل على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتحديد الزيادة السنوية للعام الجديد 14% و كذلك إنهاء أزمة العلاوات الخمس و قرار صرفها بداية من يوليو القادم.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وعلى الحوار معهم وتسعى لتحسين أوضاعهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم و تحقيق أعلى العوائد من استثمار أموال المعاشات لافتة إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع القادمة بما يضمن تفعيل كافة الامتيازات المنصوص عليها فى قانون التأمينات و المعاشات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019



وأوضحت أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وربط كافة مكاتب التأمينات بالصندوقين الحكومي والعام والخاص وكذلك استخدام حلول تكنولوجية جديدة منها إتاحة صرف المعاشات على التليفون المحمول وتفعيل تطبيق الهاتف "معاشى".



وفى ختام حديثها أشارت إلى حرص القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأصحاب المعاشات وتكليفاته الدائمة بتجويد الخدمات المقدمة لهم وتفعيل الحوار معهم على كافة المستويات.

