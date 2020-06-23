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وزارة الهجرة: وصول عدد من المصريين العالقين بالسودان إلى أرض الوطن

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:09 م
وزارة الهجرة: وصول عدد من المصريين العالقين بالسودان إلى أرض الوطن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وصول عدد من المصريين العالقين بالخرطوم خلال عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة المصريين العالقين بالسودان من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل في السفارة المصرية بالخرطوم.
 
ووصل العالقون المصريون فى دولة السودان إلى الأراضى المصرية اليوم الثلاثاء، وسط كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات التى ستنقل المواطنين من المعبر، وكذا التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات خلال استقبال أبنائنا عند وصولهم.
 
وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أيضًا أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تدخر أي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانوا من المقيمين أو العالقين.
 
وقدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء من عودة أبنائنا من السودان، كما قدمت الوزيرة الشكر للأستاذ ممدوح عباس رئيس مؤسسة الجود لتعاونه من الوزارة لتوفير أتوبيسات نقل تقل العالقين من الحدود المصرية السودانية إلى الداخل المصري، مثمنة تضافر الجهود الحكومية والمجتمع المدني لخدمة المواطن المصري وتلبية احتياجاته.
 
وكان العالقون المصريون بالسودان قد تحركوا فجر أمس الإثنين من الخرطوم في طريق عودتهم إلى مصر، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعودة بالتنسيق مع سلطات معبر قسطل البري ومدينة أبوسمبل، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري.
 
 

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السودان

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