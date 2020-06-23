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وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:37 م
وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت مكبرات الصوت بالمساجد
كتب على عبد الرحمن

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على مدى نحو ثلاثة أشهر اعتاد المصريون على الاستماع إلى أذان النوازل عبر مكبرات الصوت في المساجد بعد قرار غلق المساجد الذى صدر مارس الماضى، حيث يتضمن أذان النوازل :"ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم".

وبدءًا من السبت المقبل وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، سيتم الأذان لأداء الصلوات الخمس في المسجد بالأذان الأساسى بدون عبارة :"ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم".

فيما سيقتصر أذان النوازل على أذان ظهر الجمعة فقط، حيث اشتمل قرار مجلس الوزراء على عدم فتح دور العبادة لأداء الصلوات الرئيسية الأسبوعية "صلاة الجمعة"، وسيكون أذان النوازل لصلاة ظهر الجمعة كما يلى:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

ألا صلوا في رحالكم ظهرا.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

 

وأعلن مدبولى، أنه نظرا لارتباط دور العبادة بتواجد أعداد كبيرة، لذلك تم التوافق على اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

 


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اليوم السابع بلس

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