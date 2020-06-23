اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: كورونا قد يؤخر إعلان الفائز فى انتخابات أمريكا لأيام وربما أسابيع

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:28 ص
واشنطن بوست: كورونا قد يؤخر إعلان الفائز فى انتخابات أمريكا لأيام وربما أسابيع ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل قد تشهد تأجيلا يستمر لأيام فى إعلان النتائج مع توقعات الاعتماد بشكل كبير على التصويت بالبريد فى ظل وباء كورونا.

 

 واستشهدت الصحيفة بما حدث فى الانتخابات التمهيدية فى بعض الولايات، وقالت إنه بعدما ذهب الناخبون فى بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا إلى مراكز الاقتراع هذا الشهر، ظلت بعض السباقات معلقة لأيام حيث بحث مسئولة الانتخابات آلاف من بطاقات الاقتراع الغيابية. ومن المتوقع حدوث سيناريو مماثل فى كنتاكى ونيويورك اليوم، الثلاثاء، حيث أعلن المسئولون بالفعل أن بعض النتائج لن تكون متاحة قبل فترة تصل إلى أسبوع.

 

وفى جميع الولايات الخمس، تعامل المسئولون مع أعداد كبيرة من الناخبين الذين اختاروا التصويت للبريد لتجنب التعرض لفيروس كورونا، وكان هذا بيانا جديدا للكيفية التى سيغير بها وباء كورونا إجراء الانتخابات فى الولايات المتحدة، كما أنه كان استعراضا واضحا لما سيأتى فى الثالث من نوفمبر، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، أو بالأحرى الأمر الذى قد لا يأتى وهو ظهور النتائج ليلة الانتخابات فى سباق البيت الأبيض.

 

 فلو ظل الناخبون مترددين فى الإدلاء بأصواتهم بشكل شخصى، فإن نوفمبر سيشهد على الأرجح موجة أكبر بكثير من التصويت بالبريد مقارنة بما شهدته الولايات المتحدة خلال موسم الانتخابات التمهيدية. وهو ما يعنى فى المقابل أن السباق القريب بين الرئيس ترامب ومنافسه الديمقراطى المفترض جو بايدن،  فى أى ولاية قد يستغرق أياما وربما حتى أسابيع لحسمه، بحسب ما يحذر مسئولو الانتخابات عبر البلاد.

 

 وفى حال عدم حصول أى مرشح على أغلبية كبيرة من الأصوات، فإن السيناريو قد يؤدى إلى اختبار غير مسبوق لإيمان البلاد فى انتخاباته، وهو فترة ممتدة دون إعلان فائز فى السباق الرئاسة. ووسط هذا الغموض، لا يتوقع الكثيرون أن ترامب الذى قال مرارا أنه يعتقد أن التصويت بالبريد قد يكلفه الانتخابات، سيهدئ مخاوف الناخبين.


 


الانتخابات الامريكية

التصويت بالبريد

كورونا فى الولايات المتحدة

سباق البيت الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المتحدث باسم جون بولتون ينفى تصويته لصالج جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية المقبلة

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:04 ص

صراع المال يحتدم فى سباق الانتخابات الأمريكية.. بايدن والحزب الديمقراطى يجمعان 80.8 مليون دولار فى شهر مايو متفوقين بفارق 10% على منافسه.. وترامب يظل متقدما فى إجمالى جمع التبرعات ويقترب من حاجز المليار دولار

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:00 ص

أصوات اللاتينيون تكتسب أهمية بالانتخابات الأمريكية 2020.. خبراء: فلوريدا الأكبر عدد من "الهسيبان" مفتاح المعركة الانتخابية.. استطلاع: واحد من أصل 5 يصوت لصالح ترامب.. وتقرير:كورونا والعنصرية أهم العوامل المؤثرة

الخميس، 18 يونيو 2020 10:30 ص

زوكربيرج يعلن إطلاق فيس بوك لأكبر حملة تصويت فى تاريخ الانتخابات الأمريكية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة