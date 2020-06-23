هيلارى كلينتون تصف تعليمات دونالد ترامب بإبطاء اختبارات كورونا بـ"الخيانة"

ريهام عبد الله

وصفت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، توجيهات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإبطاء اختبارات فيروس كورونا، بالخيانة، قائلا :"لأن الأعداد الكبيرة ستؤذيه سياسيا".

وقالت هيلارى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"مرة أخرى، توفي 120،000 أمريكي من كوفيد 19، وأمر الرئيس دونالد ترامب بإبطاء الاختبار لأن أعداد الإصابات الكبيرة ستؤذيه سياسيًا، لا توجد كلمات لهذا المستوى من الخيانة".



هيلارى كلينتون

وكانت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، قد انتقدت إدارة دونالد ترامب لأزمة جائحة كورونا المستجد، قائلة إنه كان يمكنه إنقاذ آلاف الأرواح بالتصرف مبكرًا.

وقال هيلارى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بالأمس، سُئل ترامب عما كان سيفعله بشكل مختلف لتجنب احتواء الولايات المتحدة لـ 30٪ من حالات كوفيد 19، في العالم، وكان رده: "حسنًا، لا شيء، الجواب الحقيقي: من خلال التصرف في وقت سابق، كان يمكنه إنقاذ عشرات آلاف الأرواح".

وفى سياق آخر احتفت هيلارى كلينتون، بقرار المحكمة العليا الأمريكية، برفض خطة ترامب بإلغاء برنامج حماية المهاجرين "داكا" قائلة: "يجب على الكونجرس أن يمنحهم طريقا للحصول على الجنسية".

وقالت هيلارى كلينتون فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الولايات المتحدة هي البيت الوحيد الذي عرفه الحالمون على الإطلاق، إن قرار المحكمة العليا اليوم بدعم DACA هو نهاية سعيدة للغموض القاسي الذي وضعته إدارة ترامب على هؤلاء الشباب، الآن يجب على الكونجرس أن يمنحهم طريقا للحصول على الجنسية".