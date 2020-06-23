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هل يكون صيف 2020 الأسخن فى التاريخ .. درجة حرارة "سيبيريا" تجيب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:20 م
هل يكون صيف 2020 الأسخن فى التاريخ .. درجة حرارة "سيبيريا" تجيب رسم توضيحى
كتب خالد إبراهيم

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من المرجح أن تكون مدينة شمال شرق سيبيريا قد سجلت رقمًا قياسيًا لأعلى درجة حرارة تم توثيقها فى الدائرة القطبية الشمالية، حيث سجلت 38 درجة مئوية يوم السبت فى فيرخويانسك، شمال الدائرة القطبية الشمالية وحوالي 3000 ميل شرق موسكو، وتم الاحتفاظ بالسجلات فى هذا الموقع منذ عام 1885، حيث انه إذا تم التحقق من ذلك، فستكون هذه هي قراءة  أعلى درجة حرارة مسجلة في القطب الشمالى.

درجة حرارة مرتفعة
درجة حرارة مرتفعة

 

يوم الأحد، سجل نفس الموقع درجة حرارة عالية بلغت 35.2 درجة مئوية، مما يدل على أن قراءة يوم السبت لم تكن شاذة، ويبلغ متوسط ​​درجة الحرارة المرتفعة فى يونيو فى فيرخويانسك 20 درجة مئوية فقط.

 

وبحسب "واشنطن بوست"، تقع فيرخويانسك عند خط عرض 67.5 درجة شمالًا، بينما تبدأ الدائرة القطبية الشمالية عند 66.5 درجة.

رسم توضيحى
رسم توضيحى

 

تقع البلدة التى يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 شمالًا أبعد من فيربانكس، ألاسكا، وتشتهر بمدى درجات حرارة واسع بشكل غير عادى، خلال فصل الشتاء، وتعد فيرخويانسك واحدة من أبرد المناطق فى العالم، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل متكرر إلى أقل من -50 درجة.

 

وصلت درجات الحرارة فى تشيرسكى، على بعد حوالى 700 ميل إلى الشمال الشرقي من فيربانكس، إلى 30 درجة مئوية فى الأسبوع الماضى، وهو أمر غير معتاد أيضا.

 


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