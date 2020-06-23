هدوء فى بورصة السعودية ودبى تواصل المكاسب

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، ماحية خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة بعد قرار المملكة عدم استقبال وافدين من الخارج في موسم الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا، في حين دعمت أسهم العقارات مؤشر بورصة دبي.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على ارتفاع 0.1 %، مدعوما بصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.2 %.

وستحدد المملكة عدد الحجاج المحليين بنحو ألف لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد منع المسلمين من الخارج من الشعيرة للمرة الأولى في التاريخ الحديث.

وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية تجني نحو 12 مليار دولار كل عام من موسم الحج والعمرة التي تؤدى في أي وقت من العام.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج بحلول نهاية يوليو تموز.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1.4 بالمئة، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أعلنت الإمارة يوم الأحد أنها ستسمح بدخول سائحين اعتبارا من السابع من يوليو تموز لتخفف بصورة أكبر إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.

وربح سهم إعمار مولز، مالك ومشغل أكبر مركز تسوق في العالم دبي مول، 7.4 بالمئة، في حين ارتفع سهم الشركة الأم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 1.4 بالمئة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أمس الاثنين إن جودة أصول البنوك في الإمارات العربية المتحدة تتعرض لضغوط.

واستقر مؤشر سوق الأسهم القطرية فيما صعد سهم بنك قطر الوطني 1.7 بالمئة.

ومن المقرر أن يجمع البنك 1.2 مليار يوان صيني (169.87 مليون دولار) من سندات أجلها خمس سنوات باعها أمس الاثنين بفائدة سنوية 3.85 بالمئة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.2 بالمئة مدفوعا بزيادة سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 6.6 بالمئة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم السبت إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس آذار للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7265 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4320 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 2121 نقطة.

قطر.. استقر المؤشر عند 9261 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10765 نقطة.

البحرين.. ربح المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 1280 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3525 نقاط.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 5588 نقطة.

(الدولار = 7.0641 يوان صيني)