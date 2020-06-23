اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هدوء فى بورصة السعودية ودبى تواصل المكاسب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:17 م
هدوء فى بورصة السعودية ودبى تواصل المكاسب بورصة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، ماحية خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة بعد قرار المملكة عدم استقبال وافدين من الخارج في موسم الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا، في حين دعمت أسهم العقارات مؤشر بورصة دبي.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على ارتفاع 0.1 %، مدعوما بصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.2 %.

وستحدد المملكة عدد الحجاج المحليين بنحو ألف لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد منع المسلمين من الخارج من الشعيرة للمرة الأولى في التاريخ الحديث.

وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية تجني نحو 12 مليار دولار كل عام من موسم الحج والعمرة التي تؤدى في أي وقت من العام.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج بحلول نهاية يوليو تموز.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1.4 بالمئة، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أعلنت الإمارة يوم الأحد أنها ستسمح بدخول سائحين اعتبارا من السابع من يوليو تموز لتخفف بصورة أكبر إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.

وربح سهم إعمار مولز، مالك ومشغل أكبر مركز تسوق في العالم دبي مول، 7.4 بالمئة، في حين ارتفع سهم الشركة الأم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 1.4 بالمئة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أمس الاثنين إن جودة أصول البنوك في الإمارات العربية المتحدة تتعرض لضغوط.

واستقر مؤشر سوق الأسهم القطرية فيما صعد سهم بنك قطر الوطني 1.7 بالمئة.

ومن المقرر أن يجمع البنك 1.2 مليار يوان صيني (169.87 مليون دولار) من سندات أجلها خمس سنوات باعها أمس الاثنين بفائدة سنوية 3.85 بالمئة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.2 بالمئة مدفوعا بزيادة سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 6.6 بالمئة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم السبت إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس آذار للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.

 

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7265 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4320 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 2121 نقطة.

قطر.. استقر المؤشر عند 9261 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10765 نقطة.

البحرين.. ربح المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 1280 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3525 نقاط.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 5588 نقطة.

(الدولار = 7.0641 يوان صيني)

 


بورصة

السعوديه

الامارات

دبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة