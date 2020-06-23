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نيابة الشرقية تقرر تشريح جثة سمكرى عثر عليه بمياه بحر مويس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:46 م
نيابة الشرقية تقرر تشريح جثة سمكرى عثر عليه بمياه بحر مويس جثه -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة ههيا العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، انتداب الطب الشرعى لمناظرة جثة مواطن يعمل سمكرى عثر عليه جثة هامدة بمياه بحر مويس، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد العثور على جثة سمكرى يدعى" رمضان م" فى منتصف العقد الرابع من العمر، ومقيم قرية الشبراوين دائرة مركز شرطة ههيا، جثة هامدة وسيارته غرقا بمياه بحر مويس دائرة المركز، واشتبهت أسرته فى وجود شبهة جنائية حول الواقعة، فيما لم تسفر التحريات النهائية عن أى تفاصيل حول الواقعة انتظارا لورود تقرير الطب الشرعى.

 

 

 

 


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مديرية امن الشرقية

مركز شرطة ههيا

قرية الشبراوين

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