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نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم لجدول المشتغلين بداية من 11 يوليو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:22 م
نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم لجدول المشتغلين بداية من 11 يوليو خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين و رئيس لجنة القيد
كتب محمد السيد

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أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين و رئيس لجنة القيد أنه تقرر فتح باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11الى 25 يوليو القادم ،حيث سيتقدم الصحفى بالأوراق المطلوبة وهى خطاب المؤسسة و برنت التامينات وصورة الكارنيه.
 
واكد ميرى انه مع إغلاق باب التقدم ستطبق اللجنة كل إجراءات التأمين المطلوبة عند انعقادها ، كما ستدرس إمكانية الانعقاد اون لاين .
 
يذكر أن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات  للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة في نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة. 
 
 
وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها فى مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم  استلام الأقنعة الطبية المهداة من الشركة وعددها ١٠ آلاف لتوزيعها في مقر النقابة أيضا.
 
 
وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء. 
 
وأشار وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا للحظة منذ بداية ظهور الفيروس منذ قرابة الـ 4 أشهر، إيمانا بالدور الحقيقي الذين يلعبوه في نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء والتي تقتل الشائعات المثيرة للذعر في مهدها.
 
 

نقابة الصحفيين

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