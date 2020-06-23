اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد أحمد غليونى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:18 م
نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد أحمد غليونى الشهيد الدكتور محمد احمد علي غليوني
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد  الدكتور محمد أحمد على غليونى، أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بجامعة أسيوط، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، موجهة خالص التعازى لأسرته الكريمة ولكل الأطباء، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله مع الشهداء والصديقين.
 
كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 90 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 

 


نقابة الاطباء

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