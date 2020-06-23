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نشوب حريق بإدارة التنفيذ فى محكمة 6 أكتوبر دون إصابات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:05 م
نشوب حريق بإدارة التنفيذ فى محكمة 6 أكتوبر دون إصابات وزارة العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أفادت وزارة العدل فى بيان لها منذ قليل، بنشب حريق بغرفة تابعة لإدارة التنفيذ بالدور الرابع بمحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، وتم السيطرة على الحريق، ولم تحدث أى إصابات. وأكدت الوزارة بأنه تم تشكيل لجنة لفحص وحصر التلفيات التي نتجت عن ذلك الحريق، مع إخطار النيابة العامة لتحقيق الواقعة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط يؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون. وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة إلى أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.


وزارة العدل

حريق محكمة 6 اكتوبر

نشوب حريق

اخبار مصر

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