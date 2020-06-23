نائب محافظ القليوبية تعقد اجتماعا لميكنة الإدارات داخل ديوان المحافظة

القليوبية نيفين طه

عقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم اجتماعا مع لجنة توحيد التوجية المحاسبى للأوعية على أبواب الموازنة والصناديق الخاصة على مستوى المحافظة وذلك بحضور مدير عام الشئون المالية والادرية ومدير ادارة المراكز التكنولوجية وومثل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومدير عام الوحدة الحسابية بالمحافظة .

وقد شكلت هذه الجنة بقرار من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، برقم 433 لسنة 2020، وقد قامت اللجنة بدراسة اعتماد بيان اوعية بنود التحصيل بمحافظة القليوبية التى يتم تحصيلها بمعرفه كل من مجالس مدن (بنها -طوخ -حى شرق - حى غرب شبرا ) واستكمال ميكنه المخازن وشئون العاملين والشئون المالية، يأتى ذالك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما تم عقد اجتماع آخر بشأن استكمال ميكنة إدارات المحافظة وهى إدارة المشتريات والمخازن وشئون العاملين والادارة المالية وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ووزارة المالية وذلك بحضور عادل صبره مدير عام الشئون المالية والإدارية ،واحمد عاطف ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وربيع مدير عام الحسابات وممثل ووزارة المالية.