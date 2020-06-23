نائب محافظ الغربية: إنجاز 30% من أعمال تطوير7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة ، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير العشوائيات بنطاق المحافظة.

وقال نائب محافظ الغربية، أنه تم مناقشة الجدول الزمنى للمشروع والتوجيه بدفع القيمة المقدمة، جاء ذلك بحضور ممثلين لكافة الجهات المشاركة في المشروع : صندوق تطوير العشوائيات والاستشاريين والمشرفين وجميع المسؤليين عن المرافق ( مياه - كهرباء - غاز - اتصالات) .

يذكر أنه عقب انتهاء الاجتماع ، قام الدكتور أحمد عطا ، بجولة ميدانية تفقد خلالها منطقة قحافة وعلى أغا بحى ثان طنطا.