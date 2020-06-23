اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:41 م
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نائب محافظ الغربية: إنجاز 30% من أعمال تطوير7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:03 م
نائب محافظ الغربية: إنجاز 30% من أعمال تطوير7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، فى بيان له، أنه تم إنجاز 30% من أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة ، والتي تشمل 5 مناطق بمدينة طنطا و2 منطقة بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 411 مليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة ، لمناقشة  الموقف التنفيذى لمشروع تطوير العشوائيات بنطاق المحافظة.

 وقال نائب محافظ الغربية، أنه تم مناقشة الجدول الزمنى للمشروع والتوجيه بدفع القيمة المقدمة، جاء ذلك بحضور ممثلين لكافة الجهات المشاركة في المشروع : صندوق تطوير العشوائيات والاستشاريين والمشرفين وجميع المسؤليين عن المرافق ( مياه - كهرباء - غاز - اتصالات) .

 يذكر أنه عقب انتهاء الاجتماع ، قام  الدكتور أحمد عطا ، بجولة ميدانية تفقد خلالها منطقة قحافة وعلى أغا بحى ثان طنطا.

 

 

 


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