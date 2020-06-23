ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الموانئ الأكثر خروجا للصادرات المصرية بمارس الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، توزيع حركة الصادرات المصرية بين الموانئ والمطارات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وتصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ بصادرات بلغت قيمتها 659 مليون دولار، يليها صادرات المطارات بقيمة 332 مليون دولار.

وتضمنت القائمة وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ميناء السويس بقيمة 272 مليون دولار، ثم الصادرات من ميناء دمياط 180 مليون دولار، ثم صادرات ميناء الدخيلة 178 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات ميناء بورسعيد بقيمة 40 مليون دولار، ثم صادرات ميناء العريش بقيمة 33 مليون دولار، وميناء سفاجا بقيمة 15 مليون دولار، وأخيرا صادرات الموانئ الأخرى وبلغت إجمالا نحو 525 مليون دولار.

وشهدت بعض الصادرات المصرية تراجعا خلال شهر مارس الماضي، وتصدرت القائمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وسجلت 98.7 مليون دولار، مقابل 129 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع 23.9%.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من منتجات البترول 80 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 273 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 70%، كما بلغت الصادرات المصرية من البترول الخام نحو 67.8 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 127.5 مليون دولار فى مارس عام 2019، بتراجع 46.8%.

وشملت القائمة أيضا، الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 58.9 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 60.9 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%، كما تراجعت الصادرات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية إلى 49.9 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 115.6 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 56.8%.