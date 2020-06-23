اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:08   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:32 
 
موعد صلاة المغرب 7:00
 
ميعاد صلاة العشاء 8:33 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 
 
موعد صلاة العصر 3:40 
 
توقيت صلاة المغرب 7:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:43 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:02 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 م 
 
موعد صلاة العصر 3:30 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:31 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 
 
موعد صلاة العصر 3:15 
 
توقيت صلاة المغرب 6:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:12 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:09 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:09 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:56 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:44 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:17 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:39 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:28 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:16 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:56 
 
توقيت صلاة الظهر 11:42 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:16 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:45 
 
موعد صلاة العشاء 8:16 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:58 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:45 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:14 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:40 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م 
 
موعد صلاة العصر 4:15 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:23 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:04 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:50 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:24 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:51 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:23 م 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة