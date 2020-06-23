مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 7:00
ميعاد صلاة العشاء 8:33
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:40
توقيت صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:43 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:02
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:30 م
ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:31 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:15
توقيت صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:12 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:22 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:09
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 7:09 م
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
موعد صلاة المغرب 7:17 م
توقيت صلاة العشاء 8:39 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:28 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 2:56
توقيت صلاة الظهر 11:42 م
ميعاد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 6:45
موعد صلاة العشاء 8:16 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 3:58 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:45 م
توقيت صلاة المغرب 7:14 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 4:15 م
توقيت صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:23
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24 م
توقيت صلاة المغرب 6:51 م
مواقيت صلاة العشاء 8:23 م
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