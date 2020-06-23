منظمة: تراجع التجارة تاريخى ولكن كان يمكن أن يكون أسوأ

رويترز

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا فى الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كورونا ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

وفى أبريل، توقعت المنظمة ومقرها جنيف تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32 بالمئة في العام الجارى وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافى بما بين 21 و24 بالمئة في عام 2021.

ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة اليوم لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.

وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو "تراجع التجارةالذي نراه حاليا ضخم تاريخيا- في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا".