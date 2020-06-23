اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:01 ص
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مقتل 15 فى هجوم وحشى على قرية للسكان الأصليين بالمكسيك

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:00 ص
مقتل 15 فى هجوم وحشى على قرية للسكان الأصليين بالمكسيك أرشيفية
رويترز

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ذكرت السلطات، أن مغيرين قتلوا 15 من قاطني قرية للسكان الأصليين في جنوب المكسيك تعاني من نزاعات محلية، وذلك في واحد من أكثر الهجمات وحشية تهز الريف المكسيكي في السنوات القليلة الماضية.

وقالت سلطات الادعاء في ولاية واهاكا إنها حددت جثث 13 رجلا وامرأتين كضحايا الهجمات التي وقعت ليل الأحد وصباح الاثنين في بلدية سان ماتيو ديل مار إلى الشرق من ميناء سالينا كروس على المحيط الهادي.

وقالت حكومة بلدية سان ماتيو ديل مار في بيان، إن الهجوم دبره ما لا يقل عن ستة أشخاص مسلحين بدعم ممن يشتبه بأنه زعيم منظمة إجرامية محلية.

وذكر مسؤولو الادعاء في ولاية واهاكا أن التحقيقات جارية لمعرفة من أطلق شرارة العنف في القرية.

وذكرت حكومة البلدية أن المهاجمين عذبوا عددا من الضحايا وأحرقوهم أحياء وقال مسؤول بالولاية إن الصور حقيقية وأضاف أنه لم يجر اعتقال أي شخص حتى الان فيما له صلة بالحادث.

ويقول مسؤولو ولاية واهاكا إن بلدية سان ماتيو ديل ماري تعاني من نزاعات على الأرض منذ سنوات عديدة.  


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