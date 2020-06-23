وأضاف البيان أن مسلحي طالبان هاجموا قوات الأمن خلال عمليات التطهير التي تشنها ردا على الهجمات المتكررة التي يقوم بها المسلحون.

وبحسب فيلق سيلاب 201، قتلت قوات الأمن 6 من مقاتلي طالبان وأصابت 3 آخرين على الأقل خلال هذه الاشتباكات.

ولم تعلق الحركة على هذه الاشتباكات حتى الآن.