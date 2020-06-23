قُتل وأُصيب 9 من عناصر حركة طالبان إثر وقوع اشتباكات منفصلة بينها وبين القوات الأفغانية فى مقاطعة "كابيسا" شمال شرقى البلاد، وذكر فيلق سيلاب 201، التابع للجيش الأفغانى - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن مقاتلي طالبان اشتبكوا مع قوات الأمن في 7 مناطق بمنطقة "شاليتو" في إقليم "تاجاب" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف البيان أن مسلحي طالبان هاجموا قوات الأمن خلال عمليات التطهير التي تشنها ردا على الهجمات المتكررة التي يقوم بها المسلحون.
وبحسب فيلق سيلاب 201، قتلت قوات الأمن 6 من مقاتلي طالبان وأصابت 3 آخرين على الأقل خلال هذه الاشتباكات.
ولم تعلق الحركة على هذه الاشتباكات حتى الآن.
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