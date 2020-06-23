مقتل جندى سودانى فى هجوم إثيوبى جديد بولاية القضارف

وكالات

تصدت القوات المسلحة السودانية لهجوم إثيوبي مسلح جديد بمنطقة العلاو بمحلية الفشقة بولاية القضارف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجريدة" السودانية.

ووفق مصادر عسكرية، فقد هاجمت القوات الإثيوبية المسلحة بالراجمات والهاون إحدى الدوريات العسكرية في منطقة العلاو بمحلية الفشقة مما أدى إلى مقتل عريف وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وتحول الهجوم هذه المرة من إقليم الأمهرا إلى إقليم التقراي بعد أن نفذت القوات الإثيوبية هجوما عسكريا أمس الأول استهدف معسكر الأنفال شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية واعتبر عدد من المزارعين أن الهجمات العسكرية المنظمة بالمدفعية الثقيلة الغرض منها إرهاب المزارعين وترويع الأبرياء.

وطالبوا المجلس السيادي بالإسراع في حسم الهجمات العسكرية المنظمة التي تهدد الموسم الزراعي.