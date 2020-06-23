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معهد روبرت كوخ : معدل تفشى وباء كورونا يبلغ 2.76% فى ألمانيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:18 م
معهد روبرت كوخ : معدل تفشى وباء كورونا يبلغ 2.76% فى ألمانيا كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى، اليوم أن معدل زيادة انتشار وباء كورونا في ألمانيا يبلغ 2.76 %، ويتأثر بشكل كبير بالفاشيات المحلية.
 
وحذر المعهد في بيان من أن ألمانيا يجب أن تظل متيقظة في الأسابيع المقبلة ، حيث لم ينته الوباء.
 
وقال رئيس وزراء شمال الراين - ويستفاليا يوم الثلاثاء إنه سيفرض حظرا على منطقة جويترسلوه بحلول 30 يونيو بعد تفشى الوباء  في مصنع لتعبئة اللحوم.
 
وقال ارمين لاستسيت  رئيس وزراء الولاية في مؤتمر صحفي في اشارة الى "اجراء احترازي" نكرر القيود على الاتصال كما فعلنا في مارس.
 
ووفقا لرئيس معهد روبرت كوخ ، لوثر ويلر ، لا يوجد دليل علمي على ضرورة رفع التدابير للحفاظ على المسافات الاجتماعية للحد من انتشار الفيروس.
 
قال ويلر ، وهو واحد من أكثر المسؤولين الصحيين تميزًا ، إن التهوية الجيدة عامل مهم في المساعدة على تقليل خطر انتقال الفيروس عبر الهواء.
 
 
 

كورونا

ألمانيا

روبرت كوخ

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