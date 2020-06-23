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مطار فى مانشستر يعلق تحليق طائرات بلافتات عقب واقعة "حياة البيض مهمة"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:19 م
مطار فى مانشستر يعلق تحليق طائرات بلافتات عقب واقعة "حياة البيض مهمة" طائرة
كتب مايكل فارس و رويترز

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 فتحت الشرطة تحقيقا وأوقف مطار محلي فى مانشستر   اليوم الثلاثاء ، تحليق طائرات بلافتات،  بعدما حلقت طائرة تحمل لافتة "حياة البيض تهم بيرنلي" فوق استاد مانشستر سيتي في بداية مباراة الفريق ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وتسببت الواقعة، التي حدثت بعد أن جثا لاعبو الفريقين على ركبهم دعما لحركة (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة"، في استياء واسع النطاق.

وقال بيرنلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن "المتسبب في الواقعة سيتم حرمانه من دخول النادي مدى الحياة تماشيا مع موقف النادي في عدم التسامح مطلقا مع التمييز من أي نوع".

وقال ستيفن سميث مدير مطار بلاكبول شمال غربي مانشستر إن المطار والمجلس المحلي يقفان ضد العنصرية وإنهما شعرا بغضب شديد بسبب هذه الواقعة.

وأضاف في بيان "الرسالة كانت مسيئة والتصرف مستهجن. قرار رفع اللافتة جاء من شركة الطيران بدون علم أو موافقة المطار أو مجلس بلاكبول.

"مطار بلاكبول يحقق في الأمر وسيتخذ مجلس الإدارة المزيد من الإجراءات غدا".

وأضاف البيان "بعد اجتماع طارئ هذا الصباح اتخذ مطار بلاكبول قرارا بتعليق رفع اللافتات عبر الطائرات في المطار على الفور وينصح المطارات الأخرى باتخاذ نفس الإجراء".

وقالت شرطة لانكشير في بيان إنها تحقق في الواقعة التي حدثت في بداية انتصار مانشستر سيتي 5-صفر على ضيفه بيرنلي.

وقال مسؤول الشرطة روس بروكتر "سنكون بعد ذلك في موقف يمكننا من إجراء تقييم لما حدث ومعرفة ما إذا كان هناك أي مخالفة جنائية".

وانضم الدوري الإنجليزي للاحتجاجات الدولية بعد وفاة جورج فلويد الشهر الماضي، وهو رجل أسود، إثر اعتقاله من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.

وارتدى كل اللاعبين في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أقيمت حتى الآن، بعد استئناف الموسم عقب فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، قمصانا تحمل عبارة "حياة السود مهمة" بدلا من أسمائهم. 

 


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