اليوم السابع
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مطار سوهاج الدولى يستقبل 3 رحلات لعائدين عالقين بالكويت والإمارات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:20 م
مطار سوهاج الدولى يستقبل 3 رحلات لعائدين عالقين بالكويت والإمارات مطار سوهاج - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مطار سوهاج اليوم الثلاثاء 3 رحلات طيران قادمة من دولتى الكويت والإمارات العربية الشقيقة على متنهم 360 راكبا عالقا مصريا من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف من لحظة هبوط الطائرة ومرورا بإجراءات الخروج وحتى مغادرة أرض المطار.

وطبقا للتعليمات المتبعة والإجراءات الاحترازية التى يتم تنفيذها بمطار سوهاج تم إخطاع جميع الركاب على الثلاث رحلات للفحص الطبى الدقيق داخل صالة الوصول وذلك بإشراف كامل من قبل القائمين على الحجر الصحى والتى شملت فى البداية القياس الحرارى لجميع الركاب وباقى الفحصوات الأخرى وتم السماح للركاب بالخروج مع أخذ التعهد اللازم عليهم جميعا بالبقاء فترة العزل المنزلى 14 يوما والتواصل مع الصحة فى حالة ظهور أى أعراض عليهم بالمنازل مع التشديد عليهم بعدم الاختلاط طبقا للتعليمات المقررة من جهة وزارة الصحة المصرية.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى استأنفت الحركة الجوية على جميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


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