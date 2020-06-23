مطار برج العرب يستقبل طائرة قادمة من الكويت على متنها عالقين مصريين

الإسكندرية أسماء على بدر

يصل إلى مطار برج العرب بالإسكندرية فى السادسة مساء اليوم طائرة قادمة من دولة الكويت على متنها 130 عالقا مصريا فى رحلة استثنائية لمطار برج العرب.

ويستعد مطار برج العرب بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال المواطنين القادمين من الكويت بالكشف المبدئى عليهم وفى حالة وجود مشتبه عليهم بأعراض فيروس كورونا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويستعد مطار برج العرب بالإسكندرية لعودة حركة الطيران المدنى وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة والصحة المصرية بوضع علامات إرشادية باتباع قواعد التباعد الجسدى والحماية للوقاية من انتشار ڤيروس كورونا .

وتحت إدارة الشركة المصرية للمطارات اتخذ مطار برج العرب الدولى حزمة من الإجرائات الاحترازية للحد من انتشار الڤيروس وحماية الركاب المسافرين والعاملين بالمطار، حيث تم وضع كافة اللافتات الإرشادية والتعليمات المستجدة لإتمام إجراءات السفر و لحماية المسافرين و تطبيق المسافات الآمنة بين كل فرد فضلاً عن استمرار حملات التطهير و التعقيم التى تتم على مدار اليوم.

وتمهيدا واستعدادا لعودة واستئناف حركة الطيران من قبل الحكومة، بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الأخذ بأحدث مستجدات فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة التى تعد من أهم أعراض فيروس كوفيد 19.

وبدأت لشركة القابضة للمطارات والملاحة ذلك عن طريق نشر كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمرا بكافة المطارات المصرية وفق خطة سريعة، بدأ تنفيذها، وكشف مصادر مسئولة، بأن مطار القاهرة قد انتهى اليوم الخميس، من تركيب عدد 2 كاميرا بصالة الوصول بمبنى الركاب رقة 3، وهذان الكاميرتان هم هدية مقدمة من الحكومة الصينية إلى وزارة الصحة المصرية.

فى حين تنتهى خلال الأيام القليلة القادمة الشركة القابضة للمطارات من تركيب كاميرات وفرتها الشركة بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وبرج العرب كمرحلة أولى، حسب الخطة المعدة لذلك من قبل الشركة، ثم يتم بعد ذلك تفعيل منظومة الكاميرات على جميع صالات الوصول بكافة المطارات المصرية.

وأوضحت المصادر، أن منظومة الكاميرات الحرارية تعمل على تفعيل الكشف عن طريق الكاميرات الحرارية العازلة، والتى تعمل بأشعة تحت الحمراء ديجتال تصور الوجه الحقيقى للراكب، كما تقوم بقياس درجة حرارة الراكب ضمن مجموعات وتوجيه إنذار لحظى فى حالة وجود درجة حرارة راكب أعلى من المستوى المطلوب، وتقوم بالتقاط صورة للراكب من منطقة الرأس حتى الخصر.

‏وتعد الكاميرات الحرارية إحدى الوسائل الرئيسية الآن للتعرف على حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذى جعل الكثير من الدول تعمل على الإستعانة بها فى تأمين حدودها وموانيها المختلفة، خصوصا المطارات ومراكز التسوق التجارية وتعتمد تلك الكاميرات على أجهزة الاستشعار الحرارية فى عملها بالدرجة الأولى على الأشعة فوق الحمراء، فهى بالتالى تقوم بقياس الحرارة المنبثقة من الجسم من خلال قياس الأشعة تحت الحمراء، ومن ثم يتم تحويل البيانات إلى صورة مطابقة عبر الكاميرات ترصد بداية من الوجه وحتى منطقةً" الخصر".

وتقوم بتخزين تلك الصور بعد وضع علامة على الشخص الذى تجاوزت درجة حرارته الدرجة الآمنة المتعارف عليها وتستطيع تلك الكاميرات أن ترصد تجمع بشرى لا يقل عن 40 راكبا فى لحظات بسيطة وتخزين بيناتهم وصورهم ثم تنتقل لترصد 40 آخرين.

وكانت الطواقم الطبية بالحجر بدأت تنفيذ إلغاء العزل الطبى الخاص بالقادمين إلى مصر من خارج البلاد، وذلك تفعيلا للقرار الصادر بالأمس من وزارة الصحة، وأضاف أن مطار القاهرة بمبانيه الثلاث يعمل بأكبر طاقة ممكنه مع مراعاة التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية الكاملة طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.