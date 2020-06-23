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مطار القاهرة يستقبل 857 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 6 رحلات استثنائية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:43 ص
مطار القاهرة يستقبل 857 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 6 رحلات استثنائية مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، 6 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 857 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، وكينيا ، واليمن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين سيرتهما شركة اير كايرو الأولى قادمة من جدة على متنها 174 راكبا، والرحلة الثانية قادمة نيروبي، وتقل 174 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط فلاي ناس قادمة من مدينة الدمام، وتقل 174 راكبا، واستقبل المطار رحلة شركة النيل للطيران  قادمة من جدة، والتى تقل 161 راكبا من المصريين، ورحلة قادمة من مدينة الجوف سيرتها شركة نسمه للطيران تقل 140 راكب، كما وصلت ايضا رحلة الخطوط اليمنية القادمة من مدينه عدن تقل 34 راكبا من العالقين.
 
ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.
 
 

مطار القاهرة

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السعودية

كورونا

رحلات استثنائية

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