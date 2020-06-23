مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 833 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، وجنوب السودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين قادمتين من مدينة جدة، على متنها 174 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من الرياض وعلى متنها 174 راكبا، واستقبل المطار رحلة القادمة من الرياض وعلى متنها 220 راكبا من المصريين، ورحلة أخرى قادمة من أبها وعلى متنها 220 راكبا، كما استقبل المطار رحلة القادمة من جوبا وعلى متنها 45 راكبا من المصريين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.