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مطار القاهرة يستقبل 174 عالق مصرى قادمين من مدينة صلالة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
مطار القاهرة يستقبل 174 عالق مصرى قادمين من مدينة صلالة مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران وعلى متنها 174 راكب قادمة من مدينة صلالة بسلطنة عمان من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة شركة إير كايروا، قادمة من صلالة وعلى متنها 174راكب.

وخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 

 

 


أخبار المطار

رحلات إستثنائية

صلالة

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