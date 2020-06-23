اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 أخرين بحادث تصادم بطوخ "صور"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:00 م
مصرع شخص وإصابة 4 أخرين بحادث تصادم بطوخ "صور" حادث تصادم بقرية شبرا هارس
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر حادث انفجار إطار خلفي لسيارة ميكروباص قبل كوبرى المشاه بقرية شبرا هارس بمدينة طوخ،تم نقل المصابين والمتوفى لمستشفي بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوقوع حاد ث تصادم قبل كوبري المشاه بقرية شبرا هارس التابعة لدائرة المركز.
 
وتبين من تحريات الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز،ان الحادث وقع علي مساحة  100 متر تقريبا من قبل كوبري المشاه واصتطدمت  سيارة تويوتا رقم 3426 ق ه ر ميت غمر نتيجة إنفجار الإطار الخلفى من الجهة اليسار مما تسبب فى اصطدام السيارة بالرصيف ناحية السكة الحديد ،واسفر الحادث عن وفاه شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفي بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.
 
وفي سياق متصل لقى سائق مصرعه ، إثر تصادم سيارة ربع نقل به ، أثناء عبوره الطريق أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، تم نقل الجثة للمستشفى وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة ، وبأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها ، بالتصريح بدفن الجثة ، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوفاه سائق مقيم مدينة الجيزة ، اثناء الصورة الطريق أمام مدينة طوخ ،اثر تصادم سيارة ربع نقل به ،وتم نقل نقل الجثة للمستشفى وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة وبأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن الجثة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.
 
 
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (1)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (1)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (2)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (2)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (3)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (3)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (4)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (4)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (5)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (5)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (6)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (6)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (7)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (7)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (8)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (8)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (9)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (9)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (10)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (10)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (11)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (11)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (12)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (12)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (13)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (13)

حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (14)
حاد ث تصادم بقرية شبرا هارس (14)
 
 
 
 
 
 
 

تصادم

طوخ

القليوبية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة