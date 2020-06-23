مصرع شخص وإصابة 4 أخرين بحادث تصادم بطوخ "صور"

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوقوع حاد ث تصادم قبل كوبري المشاه بقرية شبرا هارس التابعة لدائرة المركز.

وتبين من تحريات الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز،ان الحادث وقع علي مساحة 100 متر تقريبا من قبل كوبري المشاه واصتطدمت سيارة تويوتا رقم 3426 ق ه ر ميت غمر نتيجة إنفجار الإطار الخلفى من الجهة اليسار مما تسبب فى اصطدام السيارة بالرصيف ناحية السكة الحديد ،واسفر الحادث عن وفاه شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفي بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل لقى سائق مصرعه ، إثر تصادم سيارة ربع نقل به ، أثناء عبوره الطريق أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، تم نقل الجثة للمستشفى وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة ، وبأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها ، بالتصريح بدفن الجثة ، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوفاه سائق مقيم مدينة الجيزة ، اثناء الصورة الطريق أمام مدينة طوخ ،اثر تصادم سيارة ربع نقل به ،وتم نقل نقل الجثة للمستشفى وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة وبأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن الجثة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.