مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب شاحنة على طريق العوينات بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الداخلة العوينات في الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام للعلاج، وكان قد تلقي اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بمصرع ضيف فرج عبد الونيس، 45 سنة، من محافظة البحيرة وإصابة محمد سلامة غازي، 25 سنة في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الداخلة شرق العوينات.

وتحرر محضر بالحادث، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

وكان أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب دراجة نارية، مساء أمس الإثنين، بمدينة الخارجة، حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين إصابة محمد زكريا محمد، 45 سنة، ونجليه أحمد، 15 سنة، محمد 9 سنوات، بكدمات وجروح وسجحات واشتباه كسور إثر حدث انقلاب دراجة نارية بالقرب من منطقة طاحونة " برجاس"، بمدينة الخارجة.